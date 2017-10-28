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Трамп опубликует все документы по делу об убийстве Джона Кеннеди
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    Трамп опубликует все документы по делу об убийстве Джона Кеннеди

    8:40  28 Октября 2017
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    Трамп опубликует все документы по делу об убийстве Джона Кеннеди

    Вашингтон, 28 октября. Президент США Дональд Трамп обещал обнародовать все без исключения документы об убийстве 35-го президента Америки Джона Кеннеди.

    Об этом американский лидер заявил в своем Twitter.

    «После консультации с генералом Келли (глава аппарата Белого дома – прим. ФАН), ЦРУ и другими ведомствами я опубликую ВСЕ документы по Джону Кеннеди, кроме имен и адресов тех упомянутых в них людей, которые еще живы», — сообщил он.

    Трамп подчеркнул, что делает это для большей открытости и с целью положить конец теориям заговора.

    Напомним, на этой неделе власти США обнародовали около трех тысяч документов по делу об убийстве Джона Кеннеди.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #трамп #кеннеди #архив
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