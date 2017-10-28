Трамп опубликует все документы по делу об убийстве Джона Кеннеди

В Избранное

Вашингтон, 28 октября. Президент США Дональд Трамп обещал обнародовать все без исключения документы об убийстве 35-го президента Америки Джона Кеннеди.

Об этом американский лидер заявил в своем Twitter.

«После консультации с генералом Келли (глава аппарата Белого дома – прим. ФАН), ЦРУ и другими ведомствами я опубликую ВСЕ документы по Джону Кеннеди, кроме имен и адресов тех упомянутых в них людей, которые еще живы», — сообщил он.

Трамп подчеркнул, что делает это для большей открытости и с целью положить конец теориям заговора.

Напомним, на этой неделе власти США обнародовали около трех тысяч документов по делу об убийстве Джона Кеннеди.