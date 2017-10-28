Ученые представили новую теорию образования «оврагов» на Марсе

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Москва, 28 октября. Темные линии на Марсе, которые ученые называют «оврагами», могли возникнуть в результате движения замерзшей углекислоты, а не водяных потоков, как полагали ранее. Об этом сообщает журнал Scientific Reports.

Марсианская атмосфера на 95% состоит из углекислого газа, однако о том, как формируется рельеф планеты науке пока мало известно, пишут ученые. Тем не менее, на Марсе, как и на Земле, существуют времена года. Зимой углекислота, которая в более теплые сезоны испаряется, замерзает и превращается в лед.

Борозды на Марсе появляются и исчезают периодически. Ученые предположили, что возникать они могут при сползании замерзшей углекислоты. Для подтверждения теории уже был проведен эксперимент на специально созданной «земной» копии марсианской дюны. Однако для большей уверенности необходимо провести тщательные наблюдения за динамикой «оврагов».

Прежняя научная теория гласила, что «овраги» на Марсе возникают в результате движения потоков очень соленой воды. В связи с тем, что марсианские дюны – сравнительно свежие образования на планете, ученые считают, что на Марсе должны быть запасы воды.

Напомним, накануне уфологи предположили, что нашли на Марсе обломки инопланетного корабля.