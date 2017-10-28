Российские военные доставили гуманитарный груз в сирийский поселок Эт-Тейбе

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Латакия, 28 октября. Военные армии РФ из Центра примирения враждующих сторон (ЦПВС) доставили гуманитарную помощь в недавно освобожденный от террористов сирийский поселок Эт-Тейбе.

Как рассказал представитель ЦПВС полковник Александр Сергеев, поселок находится «практически на границе с районом ведения боевых действий», «буквально километрах в десяти», передает ТАСС.

До начала военных действий в Эт-Тейбе проживали около 5 тысяч человек. Сейчас большинство из них уже вернулись домой и налаживают мирную жизнь. Местные жители рассказывают, что их уже начали снабжать всем необходимым - продуктами, топливом, также заработала поликлиника и школа. Правительство и администрация помогают восстанавливать разрушенные дома.

Российские военные доставили жителям Эт-Тейбе продуктовые наборы, в которые входят мука, крупа, консервы и чай. Как рассказала местная жительница Самахер Рифайя, этих продуктов ее семье хватит примерно на месяц.

«Мы будем добавлять свои продукты, как-то растягивать, экономить. Эти консервы, рис, мука - серьезная помощь для нашей семьи», - сказала Рифайя.

Процесс передачи продуктов проходил под контролем властей. Депутат парламента Сирии Хамзи Шахин сообщил, что с тяжелой гуманитарной обстановкой его стране помогают справиться «только друзья»:

«Европейские страны не помогают, Америка не помогает, арабские страны не помогают... Только друзья, как Россия, которые помогали нам не только в защите родины».

Напомним, накануне российский производитель «Ростсельмаш» сообщил о поставках в Сирию первой партии аграрной техники для кормозаготовки. В середине октября российские военные доставили очередной гуманитарный груз в сирийскую Муадамия в провинции Дамаск.