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WhatsApp «научился» полностью удалять сообщения
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    WhatsApp «научился» полностью удалять сообщения

    7:59  28 Октября 2017
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    WhatsApp «научился» полностью удалять сообщения

    Москва, 28 октября. Сервис обмена сообщениями WhatsApp ввел новую функцию, позволяющую удалять свои сообщения у всех участников переписки.

    Ранее пользователи могли удалить сообщение только на своем устройстве, при это остальные участники чата продолжали видеть его.

    Теперь в приложении можно будет удалить сообщение, как при личном общении, так и в групповых чатах, передает «Телеканал 360». Однако сделать это можно будет только в течение семи минут после отправки.

    Новая функция доступна в обновленном приложении WhatsApp на устройствах Android, iOS и Windows Phone.

    Автор: Юлия Кошкина
    #whatsapp #смартфон #приложения
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