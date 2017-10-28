WhatsApp «научился» полностью удалять сообщения

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Москва, 28 октября. Сервис обмена сообщениями WhatsApp ввел новую функцию, позволяющую удалять свои сообщения у всех участников переписки.

Ранее пользователи могли удалить сообщение только на своем устройстве, при это остальные участники чата продолжали видеть его.

Теперь в приложении можно будет удалить сообщение, как при личном общении, так и в групповых чатах, передает «Телеканал 360». Однако сделать это можно будет только в течение семи минут после отправки.

Новая функция доступна в обновленном приложении WhatsApp на устройствах Android, iOS и Windows Phone.