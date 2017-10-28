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Знак «Шипы» поможет российским автомобилистам избежать штрафа зимой
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    Знак «Шипы» поможет российским автомобилистам избежать штрафа зимой

    7:45  28 Октября 2017
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    Знак «Шипы» поможет российским автомобилистам избежать штрафа зимой

    Москва, 28 октября. Сотрудник ГИБДД может запретить эксплуатацию автомобиля с шипованной зимней резиной и оштрафовать его владельца на 500 рублей в случае отсутствия знака «Шипы».

    Такие полномочия работников Госавтоинспекции вступили в силу в апреле 2017 года на основе проекта №333 от 24 марта 2017, сообщает водителям памятка, вышедшая накануне.

    Штраф с автовладельца взимается в случае повторного нарушения правила.

    Российские автолюбители предпочитают личный транспорт общественному даже при сложных погодных условиях. Напомним, накануне москвичи отказались пересесть на метро и автобусы, несмотря на снегопад.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #пдд #автомобили #зима
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