Знак «Шипы» поможет российским автомобилистам избежать штрафа зимой

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Москва, 28 октября. Сотрудник ГИБДД может запретить эксплуатацию автомобиля с шипованной зимней резиной и оштрафовать его владельца на 500 рублей в случае отсутствия знака «Шипы».

Такие полномочия работников Госавтоинспекции вступили в силу в апреле 2017 года на основе проекта №333 от 24 марта 2017, сообщает водителям памятка, вышедшая накануне.

Штраф с автовладельца взимается в случае повторного нарушения правила.

Российские автолюбители предпочитают личный транспорт общественному даже при сложных погодных условиях. Напомним, накануне москвичи отказались пересесть на метро и автобусы, несмотря на снегопад.