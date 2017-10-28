Мощный пожар в общежитии в Кемерово попал на видео

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Кемерово, 28 октября. Сильный пожар произошел в здании общежития в Кемерово в ночь на 28 октября.

Пожар возник на 9-м этаже здания на проспекте Ленина. Сотрудникам спасательных служб поступил вызов в 01:39, а уже в 02:09 возгорание было полностью ликвидировано. К тушению пожара привлекались 28 человек и восемь единиц техники.

Данных о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

Очевидцы публикуют в социальных сетях видео и фото с места происшествия.