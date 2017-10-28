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Мощный пожар в общежитии в Кемерово попал на видео
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    Мощный пожар в общежитии в Кемерово попал на видео

    7:43  28 Октября 2017  /обновлено: 7:44  28 Октября 2017
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    Мощный пожар в общежитии в Кемерово попал на видео

    Кемерово, 28 октября. Сильный пожар произошел в здании общежития в Кемерово в ночь на 28 октября.

    Пожар возник на 9-м этаже здания на проспекте Ленина. Сотрудникам спасательных служб поступил вызов в 01:39, а уже в 02:09 возгорание было полностью ликвидировано. К тушению пожара привлекались 28 человек и восемь единиц техники.

    Данных о пострадавших нет. Обстоятельства происшествия выясняются.

    Очевидцы публикуют в социальных сетях видео и фото с места происшествия.

    Мощный пожар в общежитии в Кемерово попал на видео

    Автор: Юлия Кошкина
    #пожар #кемерово
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