Вашингтон пригрозил КНДР военными последствиями в случае применения ядерного оружия

В Избранное

Вашингтон, 28 октября. Любое применение ядерного оружия КНДР вызовет «массированный военный ответ» со стороны США. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

«Не совершайте ошибку — любая атака на США или на наших союзников будет разбита. И любое использование ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом, это одинаково эффективно и всепобеждающе», — сообщил он.

Мэттис также подчеркнул, что Вашингтон никогда не смирится с Северной Кореей, обладающей ядерным оружием, а ракетно-ядерные эксперименты республики не способствуют ее безопасности, а подрывают ее, сообщает агентство Reuters.

Напомним, накануне Мэттис посетил демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей.