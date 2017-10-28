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Вашингтон пригрозил КНДР военными последствиями в случае применения ядерного оружия
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    Вашингтон пригрозил КНДР военными последствиями в случае применения ядерного оружия

    7:26  28 Октября 2017
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    Вашингтон пригрозил КНДР военными последствиями в случае применения ядерного оружия

    Вашингтон, 28 октября. Любое применение ядерного оружия КНДР вызовет «массированный военный ответ» со стороны США. Об этом заявил глава Пентагона Джеймс Мэттис.

    «Не совершайте ошибку — любая атака на США или на наших союзников будет разбита. И любое использование ядерного оружия будет встречено массированным военным ответом, это одинаково эффективно и всепобеждающе», — сообщил он.

    Мэттис также подчеркнул, что Вашингтон никогда не смирится с Северной Кореей, обладающей ядерным оружием, а ракетно-ядерные эксперименты республики не способствуют ее безопасности, а подрывают ее, сообщает агентство Reuters.

    Напомним, накануне Мэттис посетил демилитаризованную зону между КНДР и Южной Кореей.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #сша #кндр #пентагон #мэттис
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