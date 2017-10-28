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Водитель уснул за рулем в Тюмени, один человек погиб
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    Водитель уснул за рулем в Тюмени, один человек погиб

    7:08  28 Октября 2017
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    Водитель уснул за рулем в Тюмени, один человек погиб

    Тюмень, 28 октября. В результате ДТП на Червишевском тракте в Тюменской области один человек погиб, пять пострадали. Авария произошла из-за того, что водитель уснул за рулем.

    По сообщениям региональной Госавтоинспекции, ДТП произошло вечером 27 октября. 60-летний мужчина, водитель Skoda, уснул за рулем, его машина вылетела на встречную полосу, произошло лобовое столкновение с Chevrolet.

    Водители обоих автомобилей и три пассажира были госпитализированы в тяжелом состоянии. По предварительным данным, один человек погиб. В настоящий момент правоохранительные органы проводят проверки и устанавливают обстоятельства произошедшего.

    Автор: Татьяна Барашкова
    #дтп #авария #тюмень
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