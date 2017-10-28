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Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN
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    Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN

    7:04  28 Октября 2017
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    Спецпрокурор США по «российскому вмешательству» Роберт Мюллер

    Вашингтон, 28 октября. Федеральный суд присяжных в Вашингтоне утвердил первые обвинения, которые были выдвинуты специальным прокурором США по «российскому вмешательству» Робертом Мюллером, сообщила телекомпания CNN со ссылкой на осведомленные источники.

    По сообщению телекомпании, лица, в адрес которых были выдвинуты обвинения, будут взяты под стражу 30 октября.Однако телеканал не уточняет никаких деталей и не может назвать их имена, поскольку документы запечатаны, а также неизвестен характер обвинений.

    Официальный представитель спецпрокурора Мюллера отказался от комментариев.

    Напомним, что ранее сообщалось, о встрече бывшего пресс-секретаря Белого дома Шона Спайсера с командой Роберта Мюллера.

    В связи с обвинениями РФ во вмешательстве в американские выборы, в настоящее время проводят разбирательства ФБР и спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей Конгресса США.

    В середине мая этого года министерство юстиции США объявило о назначении бывшего директора ФБР Мюллера спецпрокурором для проведения независимого разбирательства по этому поводу. Президент США Дональд Трамп, а также его помощники неоднократно заявляли о том, что у них не было каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва в свою очередь также много раз опровергала подобные утверждения о попытках повлиять Росси на ход президентских выборов в США.

    Автор: Олег Сорокин
    #россия #сша #мюллер #спецпрокурор по россии
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