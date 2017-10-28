МЧС обнаружило в одном из районов Перми радиационное пятно

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Пермь, 28 октября. Крупное радиационное пятно было обнаружено на пустыре в Свердловском районе Перми. Угрозы для жизни жителей оно не представляет, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

Как отмечается в сообщении, местонахождение радиационного пятна зафиксировали по адресу на ул. Тихая, д. 25, в районе пустыря. Расстояние от пятна до ближайших жилых домов составляет примерно 200 метров.

Администрация Свердловского района Перми провела экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого было принято решение огородить место обнаружения пятна на площади 12 квадратных метров, а также провести измерения радиационного фона. В ходе проведенного затем измерения было зафиксировано «превышение естественного радиационного фона».

На данный момент нет официальных комментариев ни местного управления Роспотребнадзора, ни краевой инспекции по экологии и природопользованию, ни центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС России по поводу инцидента.

Рядом с местом происшествия располагаются несколько гаражей, автозаправочная станция, несколько административных зданий, а также Егошихинское кладбище и церковь.