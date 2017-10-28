Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
МЧС обнаружило в одном из районов Перми радиационное пятно
Происшествия
МЧС обнаружило в одном из районов Перми радиационное пятно
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    МЧС обнаружило в одном из районов Перми радиационное пятно

    6:42  28 Октября 2017
    74

    МЧС обнаружило в одном из районов Перми радиационное пятно

    Пермь, 28 октября. Крупное радиационное пятно было обнаружено на пустыре в Свердловском районе Перми. Угрозы для жизни жителей оно не представляет, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС по региону.

    Как отмечается в сообщении, местонахождение радиационного пятна зафиксировали по адресу на ул. Тихая, д. 25, в районе пустыря. Расстояние от пятна до ближайших жилых домов составляет примерно 200 метров.

    Администрация Свердловского района Перми провела экстренное заседание комиссии по чрезвычайным ситуациям, по итогам которого было принято решение огородить место обнаружения пятна на площади 12 квадратных метров, а также провести измерения радиационного фона. В ходе проведенного затем измерения было зафиксировано «превышение естественного радиационного фона».

    На данный момент нет официальных комментариев ни местного управления Роспотребнадзора, ни краевой инспекции по экологии и природопользованию, ни центрального регионального центра (ЦРЦ) МЧС России по поводу инцидента.

    Рядом с местом происшествия располагаются несколько гаражей, автозаправочная станция, несколько административных зданий, а также Егошихинское кладбище и церковь.

    Автор: Олег Сорокин
    #мчс #пермь #радиация
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        3:10   28 Октября 2017
        479
        Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

        Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

        0:07   28 Октября 2017
        266
        Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина — НАТО

        Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина — НАТО

        22:16   27 Октября 2017
        749
        Госдеп США опубликовал расширенный санкционный список российских компаний

        Госдеп США опубликовал расширенный санкционный список российских компаний

        21:23   27 Октября 2017
        130