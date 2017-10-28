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Политика
Спецпрокурор США по России выдвинул первые обвинения — CNN
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Педофил получил 11 лет за изнасилование школьницы в Новокузнецке
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    Педофил получил 11 лет за изнасилование школьницы в Новокузнецке

    5:54  28 Октября 2017
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    Педофил получил 11 лет за изнасилование школьницы в Новокузнецке

    Новокузнецк, 28 октября. Следственный комитет Новокузнецка завершил расследование по факту насилия над несовершеннолетней жительницей города. 30-летнего насильника осудили и отправили в колонию строгого режима на 11 лет.

    По сообщению правоохранительного ведомства, в мае этого года неоднократно судимый преступник напал на школьницу и сначала попытался ее ограбить. В ответ девочка оказала ему сопротивление. После этого рецидивист нанес несколько ударов по лицу ребенка и для того, чтобы окончательно сломить сопротивление школьницы он связал ей руки. Потом преступнику показалось мало грабежа, и он изнасиловал несовершеннолетнюю. 

    По сообщению информационного портала Vista News, девочка получила мощную моральную и физическую травму. После случившегося она замкнулась и долгое время не хотела никому говорить о произошедшем. И лишь инспекторам по делам несовершеннолетних удалось все же узнать подробности того, что с ней произошло. Позже был инициирован розыск преступника. По решению суда рецидивист-насильник получил по совокупности совершенных им преступлений срок в 11 лет лишения свободы.

    Автор: Олег Сорокин
    #суд #изнасилование #преступник
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