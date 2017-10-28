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Происшествия
Разыскивается без вести пропавший в Новокузнецке 23-летний парень
Происшествия
Разыскивается без вести пропавший в Новокузнецке 23-летний парень
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    Разыскивается без вести пропавший в Новокузнецке 23-летний парень

    5:29  28 Октября 2017
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    Разыскивается без вести пропавший в Новокузнецке 23-летний парень

    Новокузнецк, 28 октября. Разыскивается пропавший 23-летний житель города Новокузнецк Михаил. В последний раз его видели 21 октября на Вертолетной площадке. После этого никакой информации о его местонахождении не поступало.

    На официальном сайте поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт», указываются данные пропавшего: рост 180 сантиметров, среднее телосложение, светлые волосы и голубые глаза.

    Когда Михаила видели в последний раз он был в чёрной куртке, синих джинсах и черных ботинках, а на голове у него была черная вязаная шапка. Особая примета пропавшего — шрам над верхней губой.

    Всех, кто что-либо узнает о местонахождении Михаила Кожемякина, незамедлительно просят сообщить об этом волонтерам или полиции по телефонам 8-800-700-54-52 или 02.

    Автор: Олег Сорокин
    #новокузнецк #кожемякин #пропал #лиза алерт
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