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Любитель быстрой езды разбил Subaru об леера во Владивостоке
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    Любитель быстрой езды разбил Subaru об леера во Владивостоке

    5:09  28 Октября 2017
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    Любитель быстрой езды разбил Subaru об леера во Владивостоке

    Владивосток, 28 октября. Накануне вечером серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло во Владивостоке. Спортивный автомобиль Subaru Impreza врезался в ограждения на трассе с острова Русский. Инцидент произошел по пути на улицу Окатовую со стороны улицы Катерной.

    «Subaru, видимо не видав ранее таких скоростей, решила не опровергать сложившиеся в народе мнение о том, что «Субару не едет», и влетела сначала в одни леера, а затем в другие, размотавшись в полный хлам. Все произошло в лучших традициях жанра «Волосы назад, глаза на лоб» или «#явфорсажевиделтакделали» — комментируют произошедшее в паблике соцсети Instagram dps_vl.

    По счастливой случайности, люди находившиеся в автомобиле пострадали незначительно.

    Автор: Олег Сорокин
    #дтп #владивосток #subaru
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