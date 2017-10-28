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Москва, 28 октября. Возможные санкции России против Соединенных Штатов в сфере космического сотрудничества приведут к крайне негативным последствиям для обеих сторон. Такое заявление сделал депутат Госдумы РФ Роман Романенко.

По его словам, ни Россия ни США не могут обойтись друг без друга в освоении космоса. Романенко отметил, что все системы МКС тесно взаимосвязаны между собой.

Если санкции будут приняты, Москва и Вашингтон на протяжении как минимум трех лет не смогут осваивать космос в полную мощь, заключил Романенко.

Накануне стало известно, какие российские компании попали под новые санкции США.