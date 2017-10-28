Сирия: САА приближается к укреплению «Аль-Каиды» в Хаме
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Дамаск, 28 октября. Сирийские правительственные войска приближаются к укреплению запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» в провинции Хама. Об этом сообщает Almasdarnews.
Издание отмечает, что в операции задействованы 3-я и 4-я механизированные дивизии САА. На протяжении недели правительственным войскам удалось взять под контроль несколько небольших населенных пунктов.
Армия САР приближается к одному из главных укреплений «Аль-Каиды недавлеко от провинции Алеппо, пишет Almasdarnews.
Ранее в коалиции США заявили, что ответственность за разрушение Ракки несет ИГИЛ1, а не коалиция.
1 Организация запрещена на территории РФ.