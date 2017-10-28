Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Происшествия
Любитель быстрой езды разбил Subaru об леера во Владивостоке
Весь мир
Сирия: САА приближается к укреплению «Аль-Каиды» в Хаме
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: САА приближается к укреплению «Аль-Каиды» в Хаме

    4:20  28 Октября 2017
    103

    Сирия: САА приближается к укреплению «Аль-Каиды» в Хаме

    Дамаск, 28 октября. Сирийские правительственные войска приближаются к укреплению запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» в провинции Хама. Об этом сообщает Almasdarnews.

    Издание отмечает, что в операции задействованы 3-я и 4-я механизированные дивизии САА. На протяжении недели правительственным войскам удалось взять под контроль несколько небольших населенных пунктов.

    Армия САР приближается к одному из  главных укреплений «Аль-Каиды недавлеко от провинции Алеппо, пишет Almasdarnews.

    Ранее в коалиции США заявили, что ответственность за разрушение Ракки несет ИГИЛ1, а не коалиция.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #хама #саа #аль-каида
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

        3:10   28 Октября 2017
        359
        Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

        Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

        0:07   28 Октября 2017
        203
        Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина — НАТО

        Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина — НАТО

        22:16   27 Октября 2017
        708
        Госдеп США опубликовал расширенный санкционный список российских компаний

        Госдеп США опубликовал расширенный санкционный список российских компаний

        21:23   27 Октября 2017
        115