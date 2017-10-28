Посол России в Вашингтоне отказался бояться новых санкций США
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Вашингтон, 28 октября. Посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов отреагировал на очередные санкции, которые США приняли в отношении Российской Федерации. По его словам, действия Вашингтона обречены на провал.
«Мы не боимся санкций. Мы выживем», — сказал Антонов.
В то же время, дипломат выразил убеждение, что Россия и США могли бы многого добиться совместными усилиями.
«Все зависит только от политической воли наших уважаемых коллег из Соединенных Штатов», — заключил Антонов.
Ранее представитель международной коалиции ответил на заявление Минобороны РФ о разрушении Ракки. Об этом писала Газета.ru.