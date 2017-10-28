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Политика
Решение о присутствии ВС США в Сирии после разгрома ИГИЛ примут политики - коалиция
Политика
Решение о присутствии ВС США в Сирии после разгрома ИГИЛ примут политики - коалиция
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    Решение о присутствии ВС США в Сирии после разгрома ИГИЛ примут политики - коалиция

    3:51  28 Октября 2017
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    Решение о присутствии ВС США в Сирии после разгрома ИГИЛ примут политики - коалиция

    Вашингтон, 28 октября. Решение о дальнейшем пребывании сил международной коалиции в главе с США в Сирии после разгрома «Исламского государства»1 (запрещена в РФ) будут принимать политики. Об этом заявил официальный представитель коалиции Райан Диллон.

    Он отметил, что этот вопрос носит политический характер, и обсуждать его на данной стадии преждевременно. Диллон отметил, что разгрома сил ИГИЛ может состояться в ближайшее время.

    Однако, по его словам, предстоит борьба с идеологией в пространстве Интернет.

    Ранее Диллон заявил, что коалиция США не несет ответственности за разрушение Ракки. Об этом писала Газета.ru.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Cергей свазовский
    #сирия #коалиция #политики #вс сша #диллон
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