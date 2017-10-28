Сирия: коалиция США готовит наступление на Абу-Кемаль в провинции Дейр эз-Зор

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Вашингтон, 28 октября. Международная коалиция во главе с Соединенными Штатами готовит наступление на силы запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1 в городе Абу-Кемаль сирийской провинции Дейр-эз-Зор. Такое заявление сделал официальный представитель коалиции полковник Райан Диллон.

По данным коалиции, именно в Абу-Кемале находится большая часть руководства ИГИЛ1, — добавил Диллон. Он также высказал мнение, что после взятия Мосула и Ракки Абу-Кемаль остается наиболее важным местом дислокации террористов.

Накануне RT сообщало о намерении Вашингтона увеличить военные расходы.

1 Организация запрещена на территории РФ.