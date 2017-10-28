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Политика
Решение о присутствии ВС США в Сирии после разгрома ИГИЛ примут политики - коалиция
Политика
Коалиция США не признает свою ответственность за разрушение Ракки в Сирии
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    Коалиция США не признает свою ответственность за разрушение Ракки в Сирии

    2:49  28 Октября 2017
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    Коалиция США не признает свою ответственность за разрушение Ракки в Сирии

    Вашингтон, 28 октября. Международная коалиция во главе с США выразила несогласие с заявлением министерства обороны России о том, что коалиция «стерла Ракку с лица земли». Соответствующее заявление сделал представитель коалиции полковник Райан Диллон.

    Он утверждает, что коалиция всегда прилагает усилия, чтобы не допустить жертв среди мирного населения. По словам Диллона, за разрушение Ракки полную ответственность несет запрещенная в России террористическая организация «Исламское государство», а не международная коалиция.

    Ранее представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что Соединенные Штаты практически стерли Ракку с лица земли. Он также отметил, что в ряде случаев американцы сотрудничают с террористами, а не противостоят им. Конашенков добавил, что борьба коалиции с «Исламским государством»1 на практике часто оказывается лишь имитацией.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #игил #ракка #коалиция сша
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