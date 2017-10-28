Голодец доложила Путину о ходе подготовки к WorldSkills-2019 в Казани

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Казань, 28 октября. Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец доложила президенту России Владимиру Путину о ходе подготовки к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 в Казани.

Голодец отметила, что за право принять чемпионат мира Казань соперничала с Парижем и Шарлеруа. По ее мнению, форум в Казани — еще один важный шаг на пути к совершенствованию системы профессионального образования в государстве.

Сейчас здесь строится центр площадью 169 тысяч квадратных метров. Это очень важная площадка для Казани и России, заключила Голодец, слова которой цитирует ТАСС.

Накануне Путин провел запуск четырех баллистических ракет. Об этом сообщало RT.