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Россия
Голодец доложила Путину о ходе подготовки к WorldSkills-2019 в Казани
Россия
Голодец доложила Путину о ходе подготовки к WorldSkills-2019 в Казани
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    Голодец доложила Путину о ходе подготовки к WorldSkills-2019 в Казани

    2:27  28 Октября 2017
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    Голодец доложила Путину о ходе подготовки к WorldSkills-2019 в Казани

    Казань, 28 октября. Заместитель председателя правительства России Ольга Голодец доложила президенту России Владимиру Путину о ходе подготовки к чемпионату мира по профессиональному мастерству WorldSkills-2019 в Казани.

    Голодец отметила, что за право принять чемпионат мира Казань соперничала с Парижем и Шарлеруа. По ее мнению, форум в Казани — еще один важный шаг на пути к совершенствованию системы профессионального образования в государстве.

    Сейчас здесь строится центр площадью 169 тысяч квадратных метров. Это очень важная площадка для Казани и России, заключила Голодец, слова которой цитирует ТАСС.

    Накануне Путин провел запуск четырех баллистических ракет. Об этом сообщало RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    #путин #голодец #казань #чемпионат мира
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