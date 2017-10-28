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Россия
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Политика
Порошенко проиграл на международной арене — политолог
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    Порошенко проиграл на международной арене — политолог

    2:11  28 Октября 2017
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    Политолог Михаил Погребинский

    Киев, 28 октября. Президент Украины Петр Порошенко потерпел поражение на международной арене. Такое мнение высказал глава Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

    Политолог отметил, что в Страсбурге при выступлении Порошенко зал был полупустым. Все вопросы, заданные украинскому лидеру, носили ярко выражено негативный характер. И это касается отнюдь не только Венгрии и Румынии. Представители ФРГ и Великобритании были настроены не менее скептически, подчеркнул Погребинский.

    «Это был такой холодный душ для Петра Алексеевича, что лучше бы ему, наверное, не ездить», сказал эксперт.

    Накануне Газета.ru сообщала о встрече Петра Порошенко со специальным представителем Госдепа США по Украине Куртом Волкером. В пресс-релизе, опубликованном украинской стороной, сообщается, что Волкер оценил продление специального статуса Донбасса.

    Автор: Сергей Свазовский
    #порошенко #страсбург #политолог #поражение #международная арена
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