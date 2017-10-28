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Россия
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Общество
Фестиваль «Русская Троя» впервые стартует в Севастополе
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    Фестиваль «Русская Троя» впервые стартует в Севастополе

    1:34  28 Октября 2017  /обновлено: 1:51  28 Октября 2017
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    Фестиваль «Русская Троя» впервые стартует в Севастополе

    Севастополь, 28 октября. Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя» впервые стартует в Севастополе.

    В мероприятии примут участие реконструкторы из России, Белоруссии и Украины. Организаторы отмечают, что среди 200 участников большинство составляют россияне. Однако Белоруссия и Украина тоже представлены.

    Фестиваль посвящен обороне города в ходе Крымской войны 1853–1856 годов. Авторство названия «Русская Троя» принадлежит французскому философу Виктору Гюго. Затем термин подхватило британское издание Times.

    В Крымской войне России противостояла коалиция в составе Великобритании, Франции, Османской империи и королевства Сардиния. Война закончилась подписанием Парижского договора, по которому южная часть Севастополя отходила России, а Османская империя получила крепость Карс, напоминает РИА Новости.

    Накануне Ксения Собчак предложила провести еще один референдум о статусе Крыма. Об этом писала Газета.ru. Власти полуострова крайне негативно отреагировали на это заявление.

    Автор: Сергей Свазовский
    #севастополь #русская троя #фестваиль #крымская вофна
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