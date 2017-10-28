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Севастополь, 28 октября. Международный военно-исторический фестиваль «Русская Троя» впервые стартует в Севастополе.

В мероприятии примут участие реконструкторы из России, Белоруссии и Украины. Организаторы отмечают, что среди 200 участников большинство составляют россияне. Однако Белоруссия и Украина тоже представлены.

Фестиваль посвящен обороне города в ходе Крымской войны 1853–1856 годов. Авторство названия «Русская Троя» принадлежит французскому философу Виктору Гюго. Затем термин подхватило британское издание Times.

В Крымской войне России противостояла коалиция в составе Великобритании, Франции, Османской империи и королевства Сардиния. Война закончилась подписанием Парижского договора, по которому южная часть Севастополя отходила России, а Османская империя получила крепость Карс, напоминает РИА Новости.

Накануне Ксения Собчак предложила провести еще один референдум о статусе Крыма. Об этом писала Газета.ru. Власти полуострова крайне негативно отреагировали на это заявление.