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Москва, 28 октября. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал решение Венгрии блокировать саммит Украина — НАТО, который должен был состояться в декабре. Соответствующую запись он оставил на своей странице в социальной сети Facebook.

Азаров назвал реакцию Будапешта «хорошим уроком» для киевских властей. Бывший украинский премьер подчеркнул, что закон об образовании грубо нарушил права национальных меньшинств, проживающих на Украине.

«Это также и хороший пример для других стран, которые пока слабо реагируют на грубое нарушение киевской хунтой естественных для европейцев норм и прав граждан», полагает политик.

Накануне МИД России и Венгрии выразили обеспокоенность в связи с политикой Киева, направленной на тотальную украинизацию страны. Дипломаты обеих стран также подчеркнули необходимость исполнять Минские соглашения для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом писало RT.