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Россия
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Политика
Азаров прокомментировал решение Венгрии блокировать саммит Украина — НАТО
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    Азаров прокомментировал решение Венгрии блокировать саммит Украина — НАТО

    1:17  28 Октября 2017
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    Азаров прокомментировал решение Венгрии блокировать саммит Украина — НАТО

    Москва, 28 октября. Бывший глава правительства Украины Николай Азаров прокомментировал решение Венгрии блокировать саммит Украина — НАТО, который должен был состояться в декабре. Соответствующую запись он оставил на своей странице в социальной сети Facebook.

    Азаров назвал реакцию Будапешта «хорошим уроком» для киевских властей. Бывший украинский премьер подчеркнул, что закон об образовании грубо нарушил права национальных меньшинств, проживающих на Украине.

    «Это также и хороший пример для других стран, которые пока слабо реагируют на грубое нарушение киевской хунтой естественных для европейцев норм и прав граждан», полагает политик.

    Накануне МИД России и Венгрии выразили обеспокоенность в связи с политикой Киева, направленной на тотальную украинизацию страны. Дипломаты обеих стран также подчеркнули необходимость исполнять Минские соглашения для урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом писало RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    #украина #нато #азаров #венгрия #саммит
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