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Россия
Минобороны РФ: летчики ВКС РФ налетали свыше 40 тыс часов в 2017 году
Россия
Минобороны РФ: летчики ВКС РФ налетали свыше 40 тыс часов в 2017 году
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    Минобороны РФ: летчики ВКС РФ налетали свыше 40 тыс часов в 2017 году

    0:42  28 Октября 2017
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    Минобороны РФ: летчики ВКС РФ налетали свыше 40 тыс часов в 2017 году

    Москва, 28 октября. Общий налет летчиков ВКС РФ в 2017-м году составил более 40 тысяч часов. Экипажи авиации приняли участие в более 100 учений. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

    Отмечается, что на протяжении двух последних лет новая авиационная техника поступает в распоряжение ВКС РФ с опережением графика.

    Три четверти воинских частей военной авиации России в полном объеме обеспечены новой техникой, добавили в министерстве обороны России.

    Накануне Сергей Шойгу заявил, что обстановка у западных границ РФ остается напряженной. Об этом сообщало RT.

    Автор: Сергей Свазовский
    #минобороны #вкс рф #авиация #летчики
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