Минобороны РФ: летчики ВКС РФ налетали свыше 40 тыс часов в 2017 году

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Москва, 28 октября. Общий налет летчиков ВКС РФ в 2017-м году составил более 40 тысяч часов. Экипажи авиации приняли участие в более 100 учений. Об этом сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны РФ.

Отмечается, что на протяжении двух последних лет новая авиационная техника поступает в распоряжение ВКС РФ с опережением графика.

Три четверти воинских частей военной авиации России в полном объеме обеспечены новой техникой, добавили в министерстве обороны России.

Накануне Сергей Шойгу заявил, что обстановка у западных границ РФ остается напряженной. Об этом сообщало RT.