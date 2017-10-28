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Россия
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Сирия: США отнекиваются от обвинений Минобороны РФ по ситуации в лагере Эр-Рукбан
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    Сирия: США отнекиваются от обвинений Минобороны РФ по ситуации в лагере Эр-Рукбан

    0:34  28 Октября 2017
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    Сирия: США отнекиваются от обвинений Минобороны РФ по ситуации в лагере Эр-Рукбан

    Вашингтон, 27 октября. Официальный представитель коалиции Райан Диллон назвал «необоснованными» слова Министерства обороны РФ о том, что США мешают доставлять гуманитарную помощь в лагерь Эр-Рукбан в Сирии.

    Диллон в интервью РИА Новости выразил сомнения относительно заявлений Минобороны РФ, назвав их «необоснованными». По его словам, беженцы в лагере Эр-Рукбан якобы «получают продовольствие, в котором нуждаются». 

    При этом никаких подробностей о предоставлении помощи беженцам Диллон не привел.

    Сирия: США отнекиваются от обвинений Минобороны РФ по ситуации в лагере Эр-Рукбан

    В минувшую среду представитель российского военного ведомства заявил, что американская сторона и незаконные вооруженные формирования мешают властям Сирии организовать безопасный коридор для доставки грузов беженцам, которые находятся в лагере Эр-Рукбан в провинции Хомс.

    Позднее в Центре по примирению сторон в САР сообщили, что в контролируемой США части провинции Хомс продолжает ухудшаться положение беженцев в лагере Эр-Рукбан. В лагере активно распространяются наркотики, а также ведется вербовка людей в террористические организации.

    Автор: Олеся Волкова
    #сирия #хомс #эр-рукбан
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