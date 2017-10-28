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Россия
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Россия
В Крыму ответили на предложение Собчак провести новый референдум
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    В Крыму ответили на предложение Собчак провести новый референдум

    0:16  28 Октября 2017  /обновлено: 0:17  28 Октября 2017
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    В Крыму ответили на предложение Собчак провести новый референдум

    Симферополь, 28 октября. Власти Крыма отреагировали на предложение телеведущей Ксении Собчак провести еще один референдум о статусе Крыма.

    Вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов отметил, что Собчак пытается «заработать себе дешевый политический капитал».

    В свою очередь, заместитель председателя правительства Крыма Георгий Мурадов назвал проведение такого референдума бессмысленным, поскольку жители Крыма уже сделали свой выбор в 2014-м году.

    «Это было бы неуважением к их выбору», добавил Мурадов, слова которого цитирует Газета.ru

    Накануне Наталья Поклонская также ответила Ксении Собчак на предложение о проведении нового референдума о статусе Крыма

    Автор: Сергей Свазовский
    #крым #собчак #референдум #власти крыма
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