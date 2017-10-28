В Крыму ответили на предложение Собчак провести новый референдум

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Симферополь, 28 октября. Власти Крыма отреагировали на предложение телеведущей Ксении Собчак провести еще один референдум о статусе Крыма.

Вице-спикер парламента Крыма Ремзи Ильясов отметил, что Собчак пытается «заработать себе дешевый политический капитал».

В свою очередь, заместитель председателя правительства Крыма Георгий Мурадов назвал проведение такого референдума бессмысленным, поскольку жители Крыма уже сделали свой выбор в 2014-м году.

«Это было бы неуважением к их выбору», добавил Мурадов, слова которого цитирует Газета.ru.

Накануне Наталья Поклонская также ответила Ксении Собчак на предложение о проведении нового референдума о статусе Крыма.