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Россия
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Россия
Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье
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    Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

    0:07  28 Октября 2017
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    Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

    Москва, 28 октября. Если выборы президента России пройдут в следующее воскресенье, за действующего главу государства Владимира Путина свои голоса готовы отдать 67% избирателей. Об этом свидетельствуют результаты опроса фонда «Общественное мнение».

    В следующее воскресенье за Владимира Путина готовы проголосовать 67% россиян. 7% готовы отдать свои голоса лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, 4% — председателю КПРФ Геннадию Зюганову.

    Согласно данным опроса, рейтинг Путина с момента предыдущих президентских выборов в 2012 году вырос на 18 процентных пунктов — с 49% до 67%. 

    Согласно данным опроса, 81% опрошенных положительно оценивают работу Путина на посту президента. 

    Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

    Отметим, в августе телеканал RT опубликовал результаты опроса ВЦИОМ, согласно которым деятельность Путина одобряют 83,5% россиян, а работу премьер-министра Дмитрия Медведева положительно оценивают 52,4% жителей страны.

    Выборы президента России состоятся в марте 2018 года. Избирательная кампания должна стартовать в декабре 2017 года.

    Автор: Олеся Волкова
    #путин #жириновский #зюганов #опрос #выборы-2018
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