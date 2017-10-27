Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Минобороны РФ: летчики ВКС РФ налетали свыше 40 тыс часов в 2017 году
Новости Сирии
Сирия: коалиция США не координирует с Россией свои действия в Идлибе — Диллон
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: коалиция США не координирует с Россией свои действия в Идлибе — Диллон

    23:50  27 Октября 2017  /обновлено: 0:09  28 Октября 2017
    85

    Сирия: коалиция США не координирует с Россией свои действия в Идлибе — Диллон

    Дамаск, 27 октября. Международная коалиция во главе с США не координирует свои действия с Россией в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон.

    По его словам, силы коалиции сосредоточены на борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.

    На вопрос о том, координирует ли коалиция США свои действия в Идлибе с Россией, Диллон ответил отрицательно, пишет РИА Новости.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #сша #сирия #идлиб #оалиция сша
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

        Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

        0:07   28 Октября 2017
        82
        Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина — НАТО

        Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина — НАТО

        22:16   27 Октября 2017
        618
        Госдеп США опубликовал расширенный санкционный список российских компаний

        Госдеп США опубликовал расширенный санкционный список российских компаний

        21:23   27 Октября 2017
        94
        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        17:22   27 Октября 2017
        1889