Сирия: коалиция США не координирует с Россией свои действия в Идлибе — Диллон
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Дамаск, 27 октября. Международная коалиция во главе с США не координирует свои действия с Россией в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщил официальный представитель коалиции Райан Диллон.
По его словам, силы коалиции сосредоточены на борьбе с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство»1.
На вопрос о том, координирует ли коалиция США свои действия в Идлибе с Россией, Диллон ответил отрицательно, пишет РИА Новости.
1 Организация запрещена на территории РФ.