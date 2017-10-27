Сирия: российский Центр примирения провел встречу с региональными властями САР

В Избранное

Дамаск, 27 октября. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии провел встречу с представителями региональных властей и бизнеса в Каламуне Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Almasdarnews.

Представители Центра призвали власти и бизнес использовать свое влияние на так называемую «умеренную оппозицию», чтобы убедить ее представителей сложить оружие.

По словам полковника Володина, в Центре примирения надеются, что представители оппозиции прекратят огонь и примут участие в переговорах с Дамаском, цитирует Almasdarnews.

Ранее коалиция США заявила об использовании химического оружия боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Об этом писало RT.

1 Организация запрещена на территории РФ.