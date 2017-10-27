Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Россия
Минобороны РФ: летчики ВКС РФ налетали свыше 40 тыс часов в 2017 году
Новости Сирии
Сирия: российский Центр примирения провел встречу с региональными властями САР
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия: российский Центр примирения провел встречу с региональными властями САР

    23:40  27 Октября 2017
    44

    Сирия: российский Центр примирения провел встречу с региональными властями САР

    Дамаск, 27 октября. Российский центр примирения враждующих сторон в Сирии провел встречу с представителями региональных властей и бизнеса в Каламуне Сирийской Арабской Республики. Об этом сообщает Almasdarnews.

    Представители Центра призвали власти и бизнес использовать свое влияние на так называемую «умеренную оппозицию», чтобы убедить ее представителей сложить оружие.

    По словам полковника Володина, в Центре примирения надеются, что представители оппозиции прекратят огонь и примут участие в переговорах с Дамаском, цитирует Almasdarnews.

    Ранее коалиция США заявила об использовании химического оружия боевиками запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1. Об этом писало RT.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Сергей Свазовский
    #оппозиция #сирия #умеренная оппозиция #центр примирения
    Комментарии:
    Загрузка...
    Новости партнёров
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

        Социологи выяснили, сколько россиян проголосовали бы за Путина в воскресенье

        0:07   28 Октября 2017
        80
        Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина — НАТО

        Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина — НАТО

        22:16   27 Октября 2017
        617
        Госдеп США опубликовал расширенный санкционный список российских компаний

        Госдеп США опубликовал расширенный санкционный список российских компаний

        21:23   27 Октября 2017
        93
        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        Распродажа Украины: Лондон призывает Киев продать 10 млн гектаров земли

        17:22   27 Октября 2017
        1877