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Украина
Ющенко заявил, что Украине нужен его политический курс
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    Ющенко заявил, что Украине нужен его политический курс

    23:55  27 Октября 2017
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    Ющенко заявил, что Украине нужен его политический курс

    Киев, 27 октября. Бывший президент Украины Виктор Ющенко неожиданно заявил о том, что страна сегодня, как никогда, нуждается в его политике.

    На своей странице в Facebook Ющенко написал, что «сегодня будет нескромным».

    «Я до сегодняшнего дня глубоко убежден, что Украине нужен политический курс президента Ющенко. В самом широком смысле этого слова», — заявил политик.

    Ющенко перечислил все, что считает своими достижениями на посту президента. В свои заслуги он поставил то, что «не подписывал предательского газового соглашения», «не сдавал Крым» и восточный Донбасс. 

    Ющенко подчеркнул, что ему не стыдно смотреть своим детям в глаза после завершения президентского срока, несмотря на то, что к своим обязанностям он приступил «физически больным, без политического большинства в парламенте».

    «Моя любимая нация, я остаюсь убежден, что вам нужен этот политический курс. Это ваше право выбирать», — подытожил экс-президент Украины.

    Ющенко заявил, что Украине нужен его политический курс

    Отметим, подавляющее большинство читателей странички Ющенко не согласились с его тезисами. Многие комментарии носят негативный характер. Так, к примеру, Михаил Гаврилюк, задал экс-президенту ряд вопросов: «Кто палец о палец не ударил для борьбы с коррупцией, кто валюту Украины обваливал в угоду олигархам, кто валютные кредиты благословлял для грабежа Украины?».

    Интернет-пользователь Сергей Аверченко отметил, что 2004 году украинцы дали Ющенко «колоссальный шанс возродить Украину», однако экс-президент его упустил. «Вы нас предали. Так что сидите тихо, как мышь под веником, и молитесь, чтобы вас не посадили за всю вашу деятельность, а скорее за бездействие», — возмутился Аверченко.

    «Не буду говорить, что вы ничего для Украины не сделали, есть хорошие дела, но этого слишком мало для того, чтобы себя расхваливать. Вы очень безвольный человек, это вам говорит человек, который был на Майдане», — прокомментировал Владимир Мозговой.

    Виктор Ющенко был избран третьим президентом Украины 26 декабря 2004 года. В 2010 году его сменил на посту Виктор Янукович. Как сообщала «Газета.ру», до 2004 года он занимал пост премьер-министра.

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #ющенко
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