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Новости Сирии
Сирия: САА готовит наступление у границы с Ираком и Иорданией
Новости Сирии
Сирия: САА готовит наступление у границы с Ираком и Иорданией
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    Сирия: САА готовит наступление у границы с Ираком и Иорданией

    23:18  27 Октября 2017
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    Сирия: САА готовит наступление у границы с Ираком и Иорданией

    Дамаск, 27 октября. Сирийские правительственные войска выдвинулись из провинции Латакия к границам Ирака и Иордании для проведения наступательной операции против террористов. Об этом сообщает Almasdarnews.

    Уточнятся, что большой конвой морских пехотинцев армии САР направился в район Бадия-Аль-Шама.

    Источник в военном командовании САА утверждает, что морские пехотинцы попытаются очистить от присутствия террористов район Бадия-Аль-Шама и достичь оккупированной военной базы Танфа у иракской провинции Аль-Анбар, пишет Almasdarnews.

    Накануне МИД Казахстана раскрыл темы переговоров по урегулированию конфликта в Сирии, которые вскоре пройдут в Астане.

    Автор: Сергей Свазовский
    #сирия #террористы #саа #латакия
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