Сирия: САА готовит наступление у границы с Ираком и Иорданией

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Дамаск, 27 октября. Сирийские правительственные войска выдвинулись из провинции Латакия к границам Ирака и Иордании для проведения наступательной операции против террористов. Об этом сообщает Almasdarnews.

Уточнятся, что большой конвой морских пехотинцев армии САР направился в район Бадия-Аль-Шама.

Источник в военном командовании САА утверждает, что морские пехотинцы попытаются очистить от присутствия террористов район Бадия-Аль-Шама и достичь оккупированной военной базы Танфа у иракской провинции Аль-Анбар, пишет Almasdarnews.

Накануне МИД Казахстана раскрыл темы переговоров по урегулированию конфликта в Сирии, которые вскоре пройдут в Астане.