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Жизнь в Крыму привлекательна: украинский аналитик сравнил зарплаты в Крыму и Одессе
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    Жизнь в Крыму привлекательна: украинский аналитик сравнил зарплаты в Крыму и Одессе

    23:13  27 Октября 2017
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    Жизнь в Крыму привлекательна: украинский аналитик сравнил зарплаты в Крыму и Одессе

    Москва, 27 октября. Инженер-программист из Одессы Мирослав Бондарь, прошедший практику в Государственной службе статистики Украины, составил сравнительный анализ зарплат в Крыму и Одесской области. Полученные данные заставили его пересмотреть свои взгляды на политику украинских властей.

    Свой отчет вместе с комментариями украинский аналитик прислал в редакцию ФБА «Экономика сегодня». Бондарь подчеркнул, что в политических вопросах для него главным является «восстановление справедливости». 

    Бондарь выразил свое возмущение постоянной пропагандой на украинском телевидении и сообщениями о необходимости вернуть Крым в состав Украины. При этом, по его словам, новости не совпадают с тем, что ему рассказывают его друзья, постоянно отдыхающие на полуострове. 

    «А самая интересная группа друзей постоянно проживает на полуострове, периодически навещая родственников в Украине. Именно они и являются для меня надежным источником информации, потому что я не доверяю никаким «независимым» соцопросам после моей практики. Но самое удивительное, они не жалуются! А то, что они рассказывают про уровень жизни там, совсем не согласуется с той информацией, которую передают по нашим телеканалам. Когда мы встречаемся в Киеве, они говорят, что жить там вполне комфортно. Можно найти работу, причем даже с вполне достойной заработной платой, да и сервис на уровне», — рассказывает Бондарь в своем очерке. 

    Чтобы сформировать реальную картину происходящего на полуострове, аналитик решил проанализировать количество резюме и вакансий в различных сферах деятельности и размер заработной платы для каждой сферы соответственно. Полученные данные он сравнил с аналогичными исследованиями по Одессе.

    Согласно данным об исследовании рынка труда в Крыму, средняя заработная плата, которую ожидают соискатели, составляет 32 875 рублей (около 15 153 грн). Средняя же заработная плата, которую готов платить работодатель, составляет 32 665 рублей (около 15 052 грн).

    Жизнь в Крыму привлекательна: украинский аналитик сравнил зарплаты в Крыму и Одессе

    В Одессе, по данным аналитика, средняя заработная плата составляет 7 401 грн. Заработная плата 10% самых высокооплачиваемых вакансий начинается всего лишь с 8 000 грн (меньше показателя по Крыму на 35%). 

    «Проанализировав рынок труда в Крыму и в Одесской области, я делаю вывод, что полуостров живет неплохо, несмотря на всю пропаганду, с помощью которой нас заставляют верить в то, что жить в Крыму просто невыносимо. Даже, я бы сказал, жизнь там весьма привлекательна для реализации карьерных амбиций», — подытожил Бондарь.

    Автор: Олеся Волкова
    #украина #крым #пропаганда
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