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Москва, 27 октября. Инженер-программист из Одессы Мирослав Бондарь, прошедший практику в Государственной службе статистики Украины, составил сравнительный анализ зарплат в Крыму и Одесской области. Полученные данные заставили его пересмотреть свои взгляды на политику украинских властей.

Свой отчет вместе с комментариями украинский аналитик прислал в редакцию ФБА «Экономика сегодня». Бондарь подчеркнул, что в политических вопросах для него главным является «восстановление справедливости».

Бондарь выразил свое возмущение постоянной пропагандой на украинском телевидении и сообщениями о необходимости вернуть Крым в состав Украины. При этом, по его словам, новости не совпадают с тем, что ему рассказывают его друзья, постоянно отдыхающие на полуострове.

«А самая интересная группа друзей постоянно проживает на полуострове, периодически навещая родственников в Украине. Именно они и являются для меня надежным источником информации, потому что я не доверяю никаким «независимым» соцопросам после моей практики. Но самое удивительное, они не жалуются! А то, что они рассказывают про уровень жизни там, совсем не согласуется с той информацией, которую передают по нашим телеканалам. Когда мы встречаемся в Киеве, они говорят, что жить там вполне комфортно. Можно найти работу, причем даже с вполне достойной заработной платой, да и сервис на уровне», — рассказывает Бондарь в своем очерке.

Чтобы сформировать реальную картину происходящего на полуострове, аналитик решил проанализировать количество резюме и вакансий в различных сферах деятельности и размер заработной платы для каждой сферы соответственно. Полученные данные он сравнил с аналогичными исследованиями по Одессе.

Согласно данным об исследовании рынка труда в Крыму, средняя заработная плата, которую ожидают соискатели, составляет 32 875 рублей (около 15 153 грн). Средняя же заработная плата, которую готов платить работодатель, составляет 32 665 рублей (около 15 052 грн).

В Одессе, по данным аналитика, средняя заработная плата составляет 7 401 грн. Заработная плата 10% самых высокооплачиваемых вакансий начинается всего лишь с 8 000 грн (меньше показателя по Крыму на 35%).