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Новости Сирии
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Политика
Россия и Венгрия озабочены тотальной украинизацией, проводимой Киевом — МИД РФ
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    Россия и Венгрия озабочены тотальной украинизацией, проводимой Киевом — МИД РФ

    22:53  27 Октября 2017
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    Россия и Венгрия озабочены тотальной украинизацией, проводимой Киевом — МИД РФ

    Москва, 27 октября. Россия и Венгрия выразили обеспокоенность в связи с политикой тотальной украинизации, которую осуществляют киевские власти. Об этом сообщили заместитель главы МИД РФ Владимир Титов и глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам консультаций в Будапеште.

    Дипломаты подчеркнули, что действия украинских властей приводят к ущемлению прав национальных меньшинств, что является недопустимым. Российское и венгерское внешнеполитические ведомства также указали на безальтернативный характер Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе.

    «Констатирована обоюдная приверженность России и Венгрии усилиям по защите христианских ценностей и цивилизационных устоев в Европе, являющихся залогом нормального развития общества и благополучия будущих поколений», — цитирует РИА Новости заявление министерства иностранных дел России.

    Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала не допустить насильственную украинизацию.

    Автор: Сергей Свазовский
    #россия #украина #мид рф #венгрия #украинизация #мид венгрии
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