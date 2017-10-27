В Избранное

Москва, 27 октября. Россия и Венгрия выразили обеспокоенность в связи с политикой тотальной украинизации, которую осуществляют киевские власти. Об этом сообщили заместитель главы МИД РФ Владимир Титов и глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам консультаций в Будапеште.

Дипломаты подчеркнули, что действия украинских властей приводят к ущемлению прав национальных меньшинств, что является недопустимым. Российское и венгерское внешнеполитические ведомства также указали на безальтернативный характер Минских соглашений для урегулирования конфликта в Донбассе.

«Констатирована обоюдная приверженность России и Венгрии усилиям по защите христианских ценностей и цивилизационных устоев в Европе, являющихся залогом нормального развития общества и благополучия будущих поколений», — цитирует РИА Новости заявление министерства иностранных дел России.

Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала не допустить насильственную украинизацию.