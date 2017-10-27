СМИ узнали о сокращении числа воюющих под флагом ИГИЛ россиян

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Москва, 27 октября. Количество россиян, воюющих на стороне запрещенной в РФ террористической организации «Исламское государство»1 значительно сократилось. Об этом сообщило министерство иностранных дел России.

Отмечается, что число россиян, выехавших из страны на подконтрольную ИГИЛ территорию, резко уменьшилось на протяжении последней недели.

МИД РФ отметил эффективность работы российских правоохранительных органов по выявлению и пресечению подобной противоправной деятельности, цитирует РИА Новости.

Ранее об успешных действиях САА и ВКС РФ в противостоянии ИГИЛ под Меядином.

1 Организация запрещена на территории РФ.