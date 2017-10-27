Венгрия наложила вето на проведение саммита Украина — НАТО

В Избранное

Будапешт, 27 октября. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто сообщил о решении Будапешта заблокировать предложение о проведении саммита Украина — НАТО. Как сообщает пресс-служба венгерского МИД, по словам дипломата, венгерские власти не собираются поддерживать интеграционные устремления Киева.

«Венгрия не может поддерживать интеграционные устремления Украины, поэтому она наложила вето на созыв саммита НАТО — Украина в декабре», — заявил Сийярто.

Глава министерства подчеркнул, что до начала сентября Венгрия была самым громким и активным сторонником интеграционных устремлений Украины, однако принятие «Закона об образовании» стало ударом в спину.

Сийярто подчеркнул, что Украина не сможет обойти вето, поскольку для созыва саммита необходимо единогласное решение стран-членов.

Напомним, 28 сентября на Украине вступил в силу закон об образовании, который запрещает преподавание на любом языке, кроме украинского. Как сообщала «Газета.ру», закон вызвал негативную реакцию со стороны ряда европейских стран. В частности, Сийярто заявлял, что против Украины могут быть введены экономические санкции, «если Украина не примет необходимые меры».

В Будапеште 16 октября у посольства Украины прошел митинг под лозунгом «Самоопределение для Закарпатья». В нем приняли участие около 150 человек, в основном представителей националистических и патриотических организаций и партий Венгрии. Кроме независимости региона, населенного венграми, протестующие требовали свободу польским, болгарским, румынским, русинским и армянским национальным меньшинствам, проживающим на Украине.