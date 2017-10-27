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Премьер-министр Испании Рахой распустил правительство Каталонии
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    Премьер-министр Испании Рахой распустил правительство Каталонии

    22:14  27 Октября 2017
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    Премьер-министр Испании Рахой распустил правительство Каталонии

    Мадрид, 27 октября. Премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от власти главу автономного сообщества Каталония Карлеса Пучдемона, региональный кабинет министров, а также парламент Каталонии. Об этом сообщает ТАСС.

    Мадрид принял решение о роспуске парламента Каталонии, назначив внеочередные выборы на 21-е декабря. Полномочия правительства Каталонии прекращены.

    Действия правительства Испании стали ответом на референдум о независимости и провозглашение независимости парламентом Каталонии 27-го октября 2017-го года. 

    Накануне глава Каталонии Карлес Пучдемон ответил председателю Европейского совета Дональду Туску на его заявление о поддержке единства Испании, пишет RT.

    «Как вы знаете, каталонцы всегда предпочитают силу аргументов: мир, демократия, диалог», — написал глава Каталонии в социальной сети Twitter.

    Автор: Сергей Свазовский
    #испания #рахой #пучдемон #правительство каталонии #парламент каталонии #роспуск
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