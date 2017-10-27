Премьер-министр Испании Рахой распустил правительство Каталонии

В Избранное

Мадрид, 27 октября. Премьер-министр Испании Мариано Рахой отстранил от власти главу автономного сообщества Каталония Карлеса Пучдемона, региональный кабинет министров, а также парламент Каталонии. Об этом сообщает ТАСС.

Мадрид принял решение о роспуске парламента Каталонии, назначив внеочередные выборы на 21-е декабря. Полномочия правительства Каталонии прекращены.

Действия правительства Испании стали ответом на референдум о независимости и провозглашение независимости парламентом Каталонии 27-го октября 2017-го года.

Накануне глава Каталонии Карлес Пучдемон ответил председателю Европейского совета Дональду Туску на его заявление о поддержке единства Испании, пишет RT.