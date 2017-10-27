МИД Казахстана раскрыл темы предстоящих переговоров по Сирии в Астане

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Астана, 27 октября. Седьмой раунд переговоров по Сирии в Астане нацелен на укрепление режима прекращения боевых действий, сообщает пресс-служба МИД Казахстана.

«Предстоящая встреча нацелена на сохранение достигнутых результатов по укреплению режима прекращения боевых действий в Сирии, а также наращивание усилий в рамках дальнейшей стабилизации обстановки в стране на этапе перехода к политическому урегулированию кризиса», — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства Казахстана.

В МИД уточнили, что к сегодняшнему дню все стороны астанинского процесса в Сирии подтвердили свое участие в предстоящей встрече 30-31 октября.

«Страны-гаранты намерены провести двусторонние и трехсторонние консультации на уровне экспертов за один день до начала мероприятия. Пленарное заседание состоится 31 октября с участием всех сторон», — сообщили в ведомстве.

Площадка «Астана» принимает переговоры по военному аспекту сирийского урегулирования с января, состоялись уже шесть раундов встреч.