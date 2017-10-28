Сирия итоги за сутки на 28 октября 06.00: 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре бойцы SDF обстреляли автобус с беженцами

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Сирия, 28 октября. 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре бойцы SDF обстреляли автобус с беженцами и убили трех человек, ВКС РФ бомбят позиции ИГ в районе Абу Кемаля. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: обеспечивают продвижение САА в Дейр эз-Зоре, бомбят позиции «Ан-Нусры» в Идлибе и Хаме.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске, Алеппо и Хаме, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Дейр эз-Зоре.

«Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре, противостоит ССА в Даръа, удерживает мирных жителей в эпицентре боевых действий в Хаме.

«Тахрир аш-Шам»: обстреливает ИГ в провинции Даръа, потеряла командира в Идлибе, ведет обстрел позиций САА в Хаме и Алеппо.

«Файлак аш-Шам»: ведет обстрел САА в Алеппо.

Сирийская свободная армия (ССА): несет потери в провинции Даръа.

Курды: обстреляли автобус с беженцами в Дейр эз-Зоре, в результате чего погибло три человека.

Провинция Дамаск

На территории оазиса Восточная Гута продолжилось противостояние между сирийской армией и антиправительственными формированиями. Военный Telegram-канал (@daraa_now) сообщал, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артиллерийский обстрел позиций боевиков в районах Джобар и Айн Тарма. Военный источник в Twitter (@QalaatAlMudiq) передавал, что боевики группировки «Файлак ар-Рахман», базирующиеся в Джобаре, открыли ответный огонь по расположениям армии Башара Асада. Также Telegram-канал (@SRNN2011) писал, что САА ведет артобстрел позиций радикальных формирований в районе населенного пункта Кафр Батна.

Источник в Telegram (@daraa_now) сообщил, что в населенном пункте Джармана упало два снаряда, выпущенных боевиками. Данных о пострадавших нет.

11 представителей группировок вооруженной оппозиции 29 октября прибудут в Дамаск из Восточного Каламуна на мирные переговоры с сирийским правительством. По данным Al-Masdar News, официальный Дамаск выдвинул несколько условий для повстанцев, среди которых немедленная сдача оружия и возвращение боевиков к мирной жизни. Также оппозиционеры должны передать все имеющиеся в арсеналах группировок вооружение и боеприпасы Сирийской арабской армии (САА).

Провинция Алеппо

Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел позиций антиправительственных формирований в районе Тель Баджир на юге провинции Алеппо. Об этом сообщал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). Напомним, ранее в южной и западной частях региона отмечались противостояния между группировками «Тахрир аш-Шам» и «Файлак аш-Шам» с одной стороны и подразделениями армии САР – с другой. Базирующиеся за северо-западе соседней провинции Идлиб боевики открыли огонь по опорным пунктам САА. Позже в район города Аль-Хадер южнее Алеппо прибыли дополнительные подразделения сирийской армии и ополченцев-шиитов. Военный источник писал на своей странице в Twitter (@AEJKhalil), что сирийская армия ведет артиллерийский обстрел укрепрайонов незаконных формирований в окрестностях населенного пункта Зейтан. В конце дня SOHR сообщил, что боевики радикальных группировок открыли огонь по району Джамхият аз-Захра на западе города Алеппо.

Турецкие вооруженные силы разместили бронетехнику на холме Шейх Баракат на западе Алеппо. Об этом сообщил военный источник в социальной сети Twitter (@Ozkok_).

Провинция Дейр эз-Зор

Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR) передавал, что ВВС Сирии совместно с ВКС РФ в течение дня наносили удары по зонам дислокации «Исламского государства»1 в окрестностях города Абу Кемаль. Позже Al Masdar News также сообщило, что недалеко от стратегического города солдатами сирийской армии был захвачен «джихад-мобиль» ИГИЛ1.

В административном центре региона продолжились ожесточенные бои между ИГ и правительственными войсками. SOHR писал на своем сайте, что Сирийская арабская армия (САА) ведет артобстрел позиций ИГИЛ в подконтрольных террористам кварталах города. Ранее правительственные силы Сирии установили контроль в районах Ас-Синаа и Амаль, а также над островом Сакр.

Smart News Agency сообщило, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) открыли огонь по автобусу с беженцами недалеко от блокпоста Хаджиз. В результате обстрела погибло три мирных сирийца.

Провинция Даръа

В течение суток Сирийская арабская армия (САА) вела артиллерийский обстрел укрепрайонов боевиков радикальных формирований в районе Аль-Баляд административного центра провинции Даръа. Об этом сообщал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

На западе региона тем временем продолжились столкновения между Сирийской свободной армией (ССА) и группировкой «Джейш Халид Ибн аль-Валид», входящей в состав ИГИЛ. Ранее террористы ликвидировали троих командиров «свободной армии». SOHR писал также, что боевики «Тахрир аш-Шам» провели обстрел позиций подконтрольного ИГ формирования в районе бассейна реки Ярмук.

Военный источник в Telegram (@daraa_now) сообщил, что неизвестные боевики заминировали автомобиль группировки «Джейш Ахрар аль-Ашаир», входящей в Сирийскую свободную армию (ССА). Транспортное средство взорвалось на дороге между населенными пунктами Самадж и Самад. В результате инцидента были нейтрализованы два боевика военизированного формирования. Еще несколько членов «свободной армии» получили ранения при взрыве мины в районе Замрин на севере региона. Об этом писал один из местных источников в своем микроблоге в Twitter (@AEJKhalil).

Провинция Идлиб

ВКС РФ и сирийские ВВС нанесли ряд ударов по зонам дислокации исламистов группировки «Тахрир аш-Шам», подконтрольной «Джебхат ан-Нусре»1, в районе поселения Ат-Таманиа, Абу Дали и Тель аль-Карам. Об этом писал военный канал в Telegram (@NRVR11).

Радикальные исламисты открыли огонь по городу Аль-Фуа на севере Идлиба, сообщал на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR). В результате обстрела со стороны боевиков погиб один мирный житель поселения.

В населенном пункте Маардибисса на востоке провинции Идлиб сдетонировало самодельное взрывное устройство, передавал местный источник в Twitter (@ AEJKhalil). В результате взрыва был ликвидирован один из командиров «Тахрир аш-Шам» Тальха аль-Джордани, еще трое боевиков «Ан-Нусры» получили ранения.

Военнослужащие турецкой армии организовали второй наблюдательный пункт в сирийской провинции Идлиб. Напомним, ВС Турции находятся на территории региона, чтобы контролировать соблюдение перемирия, установленного в Идлибе в рамках соглашения о зонах деэскалации, достигнутого на встрече в Астане.

Провинция Хама

Сирийская арабская армия (САА) при поддержке ВКС РФ атаковала позиции радикальных исламистов на северо-востоке провинции Хама. По данным военных источников правительственные войска взяли под огневой контроль город Джубб Аль-Абьяд. Один из источников в Telegram (@NRVR11) писал также, что артиллерия армии САР ведет обстрел укрепрайонов боевиков радикальной оппозиции в окрестностях города Хальфая. В конце дня Telegram-канал (@C_Military1) сообщил, что под контроль правительственных войск перешли населенные пункты Там аль-Хава и Абу Лафа. Также САА отбила атаку радикалов «Тахрир аш-Шам» к западу от Саламии. Damascus Now писало, что в результате боев исламисты потеряли несколько единиц техники.

ВВС Сирии нанесли шесть ударов по укрепрайонам боевиков в окрестностях населенных пунктов Рахджан и Шакузия на востоке провинции Хама. Источник в Telegram (@NRVR11) сообщил, что позиции радикалов в этих поселениях подверглись также интенсивным артобстрелам со стороны Сирийской арабской армии (САА).

В той же части региона продолжились бои между «Тахрир аш-Шам» и террористами «Исламского государства». Местный источник писал в Twitter (@ AEJKhalil), что террористы ИГИЛ препятствуют эвакуации мирных жителей поселения Аль-Багидид, которое находится в эпицентре противостояния радикальных исламистов. Позже стало известно, что 24 террориста ИГ сдались боевикам подконтрольной «Джебхат ан-Нусре» группировки. Telegram-канал (@NRVR11) сообщал, ссылаясь на слова одного из командиров «Тахрир аш-Шам», что захваченных радикалов будут судить.

На юге провинции Хама сирийские ВВС нанесли удары по зонам дислокации боевиков радикальных формирований в окрестностях населенного пункта Аль-Кантара. Об этом писал источник в Telegram (@SRNN2011).По данным Twitter-канала (@AEJKhalil), боевики радикальной группировки «Тахрир аш-Шам» обстреляли расположения правительственных войск в районе поселения Аль-Рамилия.

Информационное агентство Damascus Now передавало на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что ВВС Сирии возобновили бомбардировки позиций радикальных боевиков в районе города Аль-Латамина на севере провинции Хама.

Ирак

Утром информационное агентство Alsumaria News передавало, ссылаясь на источник в командовании армии Ирака, что солдаты правительственных войск совместно с бойцами отрядов «Хашд аш-Шааби» интенсивно продвигаются в сторону стратегического города Аль-Каим в провинции Анбар. В это время инженерные подразделения «Хашд аш-Шааби» вели работы по разминированию трассы, ведущей из Акашата в Аль-Каим. По данным источника в Telegram (@teamsmediawar_1) ополченцы обнаружили и обезвредили уже более 40 самодельных взрывных устройств. Ранее в результате боестолкновений между проправительственными силами и ИГ в районе авиабазы «Ас-Саад» солдаты иракской армии и бойцы ополчения ликвидировали, по меньшей мере, 25 террористов ИГИЛ. Позже Telegram-канал (@teamsmediawar_1) сообщил, что бойцы «Хашд аш-Шааби» продвинулись на девять километров к Аль-Каиму.

Alsumaria News передавало заявление представителей международной коалиции о том, что командование иракской армии заключило перемирие с курдскими отрядами «Пешмерга». Информационное агентство отмечает, что режим прекращения огня начал действовать одновременно по всем фронтам текущего конфликта.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)