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ЛНР обвинила Киев в блокировании процесса освобождения пленных
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    ЛНР обвинила Киев в блокировании процесса освобождения пленных

    21:42  27 Октября 2017  /обновлено: 21:43  27 Октября 2017
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    ЛНР обвинила Киев в блокировании процесса освобождения пленных

    Луганск, 27 октября. Украинская сторона блокирует процесс освобождения пленных сторонников ДНР и ЛНР. Об этом заявила представитель Луганской народной республики в гуманитарной подгруппе по Донбассу Ольга Кобцева.

    По ее словам, главным вопросом обсуждения группы по гуманитарным вопросам является освобождение удерживаемых лиц, однако украинская сторона блокирует и политизирует этот процесс.

    «Украинской сторона вместо принятия закона об амнистии и освобождении лиц, причастных к событиям в Донбассе, предлагает делить удерживаемых лиц на категории и выдвигает заявления о том, кого могут освободить, а кого нет», — заявила Кобцева в комментарии РИА Новости.

    Она также добавила, что украинская сторона забывает о том, что минские соглашения являются международным правовым актом, в соответствии с которым власти Украины взяли на себя обязательство по изменению в законодательства и принятию закона об амнистии, который предполагает освобождение сторонников ДНР и ЛНР от уголовной ответственности.

    Автор: Алексей Громов
    #днр #киев #донбасс #лнр #донецк #луганск
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