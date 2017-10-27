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Саперы обезвредили найденную в Балашихе бомбу
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    Саперы обезвредили найденную в Балашихе бомбу

    21:41  27 Октября 2017
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    Саперы обезвредили найденную в Балашихе бомбу

    Москва, 27 октября. Саперы обезвредили бомбу, найденную в одной из квартир города Балашиха Московской области. Саперы утверждают, что взрывчатка представляла большую опасность. Она могла прийти в действие в любой момент.

    Найти бомбу помог случай. Мужчина обратился за медицинской помощью с ожогами рук. Врачи установили, что ожоги не могли стать результатом бытового поражения огня. Они передали информацию правоохранителям, которые выехали по адресу проживания пациента.

    В квартире бал найдена целая химическая лаборатория: канистры с серой, соляной кислотой карбонатом калия и другими взрывоопасными веществами. Наибольшую опасность представляла бомба, которую удалось обезвредить саперам, — отмечает «Подмосковье сегодня».

    Жильцы дома были эвакуированы, а бомбу было решено взорвать в квартире.

    Автор: Сергей Свазовский
    #подмосковье #бомба #балашиха #взрывчатка
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