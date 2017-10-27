Посол Испании в РФ: Сенат принял решение о применении статьи 155 Конституции
Мадрид, 27 октября. Испанский посол в РФ Игнасио Ибаньес заявил, что сейчас настало время для применения 155-й статьи Конституции Испании — о созыве внеочередных выборов в Каталонии.
Ибаньес заявил журналистам, что решение парламента Каталонии об отделении от Испании является полностью незаконным. По его словам, сенат Испании принял решение о применении статья 155 Конституции Испании.
В пятницу парламент Каталонии проголосовал за резолюцию о независимости, принятую по итогам состоявшегося в регионе референдума. Большинство участников референдума поддержали идею выхода из состава Испании.
В Барселоне проходят демонстрации в поддержку отделения региона от Испании. RT опубликовал видео из столицы Каталонии.