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Новости Сирии
Сирия: САА готовит наступление у границы с Ираком и Иорданией
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Сирия новости 27 октября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, три беженца погибло под огнем SDF в Дейр эз-Зоре
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    Сирия новости 27 октября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, три беженца погибло под огнем SDF в Дейр эз-Зоре

    22:30  27 Октября 2017
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    Сирия новости 27 октября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, три беженца погибло под огнем SDF в Дейр эз-Зоре

    Сирия, 27 октября. САА при поддержке ВКС РФ взяли под контроль два поселения в Хаме, в Дейр эз-Зоре бойцы SDF обстреляли автобус с беженцами и убили трех человек, в Дамаске состоятся переговоры между боевиками и правительством САР. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: наносят удары по ИГ1 в районе Абу Кемаля, бомбят позиции «Джебхат ан-Нусры»1 в Идлибе, обеспечивают продвижение САА в Хаме.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: ведут обстрел позиций боевиков в Дамаске и Алеппо, противостоят ИГ в Дейр эз-Зоре, при поддержке ВКС РФ продвигаются в Хаме.

    «Исламское государство»: теряет позиции в Дейр эз-Зоре.

    «Тахрир аш-Шам»: обстреляла позиции САА в Хаме и Алеппо.

    Курды: обстреляли автобус с беженцами в Дейр эз-Зоре, в результате чего погибло три человека.

    Сирия новости 27 октября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, три беженца погибло под огнем SDF в Дейр эз-Зоре

    Провинция Дамаск

    Сирия новости 27 октября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, три беженца погибло под огнем SDF в Дейр эз-Зоре

    11 представителей группировок вооруженной оппозиции 29 октября прибудут в Дамаск из Восточного Каламуна на мирные переговоры с сирийским правительством. По данным Al-Masdar News, официальный Дамаск выдвинул несколько условий для повстанцев, среди которых немедленная сдача оружия и возвращение боевиков к мирной жизни. Также оппозиционеры должны передать все имеющиеся в арсеналах группировок вооружение и боеприпасы Сирийской арабской армии (САА).

    В Восточной Гуте Дамаска солдаты САА продолжают вести обстрел укрепрайонов радикальных антиправительственных формирований. В эпицентре противостояния находятся районы Джобар и Айн Тарма.  

    Провинция Алеппо

    Сирия новости 27 октября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, три беженца погибло под огнем SDF в Дейр эз-Зоре

    Боевики радикальных группировок открыли огонь по району Джамхият аз-Захра на западе города Алеппо. Об этом сообщает на своем сайте Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

    Ранее сообщалось о противостоянии между правительственными войсками и незаконными формированиями на юге региона. Боевики коалиции «Тахрир аш-Шам», базирующиеся в соседней провинции Идлиб, обстреляли опорные пункты сирийской армии. САА в свою очередь открыла огонь по зонам дислокации радикальных группировок в районе Тель Баджир.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 27 октября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, три беженца погибло под огнем SDF в Дейр эз-Зоре

    ВКС РФ продолжают наносить удары по зонам дислокации террористов «Исламского государства»1 в районе города Абу Кемаль, передают местные источники. В это же время Сирийская арабская армия (САА) ведет обстрел укрепрайонов радикальных исламистов в административном центре провинции. Ранее сообщалось, что под контроль правительственных войск и союзных сил перешло несколько кварталов города Дейр эз-Зор.

    Smart News Agency сообщает, что бойцы Демократических сил Сирии (SDF) открыли огонь по автобусу с беженцами недалеко от блокпоста Хаджиз. В результате обстрела погибло три мирных сирийца.

    Провинция Идлиб

    Сирия новости 27 октября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, три беженца погибло под огнем SDF в Дейр эз-Зоре

    ВКС РФ нанесли ряд ударов по зонам дислокации боевиков «Тахрир аш-Шам» в провинции Идлиб. По данным военного Telegram-канала (@NRVR11), российские летчики бомбят укрепрайоны радикальных исламистов «Джебхат ан-Нусры» в окрестностях населенных пунктов Абу Дали и Тель аль-Карам.

    Военнослужащие турецкой армии организовали второй наблюдательный пункт в сирийской провинции Идлиб. Напомним, ВС Турции находятся на территории региона, чтобы контролировать соблюдение перемирия, установленного в Идлибе в рамках соглашения о зонах деэскалации, достигнутом на встрече в Астане. Ранее сообщалось, что турецкие военные возводят укрепления недалеко от курдского города Африн на границе провинций Идлиб и Алеппо.

    Провинция Хама

    Сирия новости 27 октября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, три беженца погибло под огнем SDF в Дейр эз-Зоре

    Информационное агентство Damascus Now пишет на своей странице в Facebook (@dimashq.now), что ВВС Сирии возобновили бомбардировки позиций радикальных боевиков в районе города Аль-Латамина на севере провинции Хама.

    На юге региона боевики радикальной группировки «Тахрир аш-Шам» обстреляли расположения правительственных войск в районе поселения Аль-Рамилия. Об этом сообщает военный источник в Twitter (@AEJKhalil).

    В это же время сирийская армия продолжает продвигаться на северо-востоке провинции под прикрытием российских ВКС. По данным военного Telegram-канала (@C_Military1), под контроль правительственных войск перешли населенные пункты Там аль-Хава и Абу Лафа. Также САА отбила атаку радикалов «Тахрир аш-Шам» к западу от Саламии. Damascus Now пишет, что в результате боев исламисты потеряли несколько единиц техники.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #алеппо #иг #дамаск #хама #вкс рф #игил #исламское государство #саа #дейр эз-зор #идлиб #тахрир аш-шам
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    Сирия новости 27 октября 22.30: ВКС РФ обеспечивают продвижение САА в Хаме, три беженца погибло под огнем SDF в Дейр эз-Зоре
    Сирия новости 27 октября 19.30: 24 террориста ИГ сдались «Тахрир аш-Шам» в Хаме, в Дейр эз-Зоре САА захватила «джихад-мобиль» ИГ
    Сирия новости 27 октября 16.30: в Даръа ликвидировано два боевика ССА, ИГ удерживает мирных жителей в районе боестолкновений в Хаме
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