Новые санкции США могут затронуть экспорт российского оружия

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Вашингтон, 27 октября. Новые антироссийские санкции США могут касаться продажи Москвой высокотехнологичных образцов оружия третьим странам, заявил представитель американского госдепартамента.

Представитель американского внешнеполитического ведомства заявил, что новые ограничения могут коснуться вопроса продажи российского оружия другим странам.

«Этот раздел закона затрагивает существенные транзакции с лицами в оборонном и разведывательном секторе правительства РФ, что может включать и продажи высокотехнологичного оружия по всему миру», — сказал спикер дипведомства.

Напомним, что президент США Дональд Трамп подписал 2 августа закон об усилении санкций в отношении РФ, ранее принятый на уровне Конгресса. Санкции также затронули Тегеран и Пхеньян. Согласно документу, до 1 октября власти США должны были подготовить список физлиц и организаций в российском ОПК и разведывательных ведомствах, против которых буду введены санкции.