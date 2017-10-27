Водитель после ссоры сбил двух пешеходов в Новой Москве

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Москва, 27 октября. Полиция разыскивает автомобиль, который сбил двух пешеходов возле кафе в Новой Москве, сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.

Инцидент произошел в Щербинке около 19.10 на улице Железнодорожная, 22. Около кафе водитель сбил двух пешеходов. С места ДТП виновник аварии скрылся.

Как сообщил источник РИА Новости, сейчас дорожные полицейские разыскивают машину и водителя.

По данным источников, произошедшее не было случайным ДТП. Очевидцы сообщали, что наезд произошел в результате конфликта водителя и пострадавших. Были ли водитель и пешеходы в состоянии алкогольного опьянения на данный момент неизвестно.

Ранее в четверг «Газета.ру» сообщала, что на востоке Москвы два человека пострадали после того, как на них упал светофор из-за дорожного происшествия. В районе дома №17 на проспекте Федеративном произошло столкновение двух автомобилей. После столкновения один из автомобилей врезался в светофор.