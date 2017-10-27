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Госдеп США опубликовал расширенный санкционный список российских компаний
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    Госдеп США опубликовал расширенный санкционный список российских компаний

    21:23  27 Октября 2017
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    Госдеп США опубликовал расширенный санкционный список российских компаний

    Вашингтон, 27 октября. Госдепартамент США опубликовал список российских организаций, с которыми запрещено вести торговые отношения.

    Ограничительные меры приняты в отношении 33 компаний. В их числе «Сухой», «Адмиралтейские верфи», «Калашников», «Ижмаш», «Туполев», «Ростех» и другие предприятия. В «черном списке» оказались также Федеральная служба безопасности РФ, Служба внешней разведки и Главное управление Генштаба ВС России.

    Накануне Госсекретарь США Рекс Тиллерсон дал поручение предоставить конгрессу указания относительно лиц и организаций, которые связаны с разведывательным сектором правительства РФ, — напоминает «Парламентская газета».

    Ранее Ирина Яблучанская заявила, что, несмотря на международные санкции, в Крыму есть возможность осуществлять все необходимые банковские операции. Она добавила, что действующие на полуострове тарифы соответствуют стандартным тарифам в России.

    Автор: Сергей Свазовский
    #госдеп #калашников #сухой #санкции сша
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