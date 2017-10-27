Госдеп США опубликовал расширенный санкционный список российских компаний

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Вашингтон, 27 октября. Госдепартамент США опубликовал список российских организаций, с которыми запрещено вести торговые отношения.

Ограничительные меры приняты в отношении 33 компаний. В их числе «Сухой», «Адмиралтейские верфи», «Калашников», «Ижмаш», «Туполев», «Ростех» и другие предприятия. В «черном списке» оказались также Федеральная служба безопасности РФ, Служба внешней разведки и Главное управление Генштаба ВС России.

Накануне Госсекретарь США Рекс Тиллерсон дал поручение предоставить конгрессу указания относительно лиц и организаций, которые связаны с разведывательным сектором правительства РФ, — напоминает «Парламентская газета».

Ранее Ирина Яблучанская заявила, что, несмотря на международные санкции, в Крыму есть возможность осуществлять все необходимые банковские операции. Она добавила, что действующие на полуострове тарифы соответствуют стандартным тарифам в России.