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ОЗХО ущемляет права Сирии в расследовании инцидента в Хан-Шейхуне — МИД РФ
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    ОЗХО ущемляет права Сирии в расследовании инцидента в Хан-Шейхуне — МИД РФ

    21:05  27 Октября 2017  /обновлено: 21:13  27 Октября 2017
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    ОЗХО ущемляет права Сирии в расследовании инцидента в Хан-Шейхуне — МИД РФ

    Москва, 27 октября. В российским МИД заявили, что права Сирии в качестве участника конвенции по запрещению химоружия ущемляются. Речь идет о расследовании инцидента в Хан-Шейхуне. 

    В МИД России заявили, что права САР в качестве государства-участника конвенции по запрещению химического оружия ущемляются. 

    «Вызывает недоумение ситуация с реализацией права Сирии как государства — участника Конвенции по запрещению химического оружия получить пробы, отобранные на территории этого суверенного государства", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.  

    Здесь же подчеркнули, что потребовалось несколько месяцев, чтобы ОЗХО частично удовлетворили просьбы Дамаска, пообещав предоставить пробы, которые находятся в лаборатории организации. 

    «При этом в передаче биомедицинских проб, полученных от представителей оппозиции и аффилированных с ней НПО, по соображениям безопасности пострадавших-«доноров» сирийцам было отказано», — резюмировали в ведомстве. 

    Напомним, что ранее в МИД РФ заявили о нагнетании ситуации вокруг доклада по применению химического оружия в Сирии со стороны США. Москва считает, что такая позиция Вашингтона свидетельствует о двойных стандартах в Совбезе ООН и ОЗХО. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #россия #сирия #химоружие
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