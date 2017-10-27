ОЗХО ущемляет права Сирии в расследовании инцидента в Хан-Шейхуне — МИД РФ

В Избранное

Москва, 27 октября. В российским МИД заявили, что права Сирии в качестве участника конвенции по запрещению химоружия ущемляются. Речь идет о расследовании инцидента в Хан-Шейхуне.

В МИД России заявили, что права САР в качестве государства-участника конвенции по запрещению химического оружия ущемляются.

«Вызывает недоумение ситуация с реализацией права Сирии как государства — участника Конвенции по запрещению химического оружия получить пробы, отобранные на территории этого суверенного государства", — отметили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Здесь же подчеркнули, что потребовалось несколько месяцев, чтобы ОЗХО частично удовлетворили просьбы Дамаска, пообещав предоставить пробы, которые находятся в лаборатории организации.

«При этом в передаче биомедицинских проб, полученных от представителей оппозиции и аффилированных с ней НПО, по соображениям безопасности пострадавших-«доноров» сирийцам было отказано», — резюмировали в ведомстве.

Напомним, что ранее в МИД РФ заявили о нагнетании ситуации вокруг доклада по применению химического оружия в Сирии со стороны США. Москва считает, что такая позиция Вашингтона свидетельствует о двойных стандартах в Совбезе ООН и ОЗХО.