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МИД РФ: Истерия США вокруг доклада ОЗХО по Сирии свидетельствует о двойных стандартах
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    МИД РФ: Истерия США вокруг доклада ОЗХО по Сирии свидетельствует о двойных стандартах

    21:01  27 Октября 2017  /обновлено: 21:09  27 Октября 2017
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    МИД РФ: Истерия США вокруг доклада ОЗХО по Сирии свидетельствует о двойных стандартах

    Москва, 27 октября. США нагнетают обстановку вокруг доклада по химатакам в Сирии, что свидетельствует о проявлении двойных стандартов на площадках Совета Безопасности ООН и Организации по запрещению химического оружия. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.

    «Вывод один: по мере нагнетания США и их «единомышленниками» обстановки вокруг сирийского «химического досье», появляется все больше и больше наглядных свидетельств «двойных стандартов» в подходах к Сирии на площадках СБ ООН и ОЗХО», — говорится заявлении.

    Накануне совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представил Совбезу ООН доклад по инцидентам с применением химоружия в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года, а также в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.

    Авторы доклада утверждают, что боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) несут ответственность за применение газа иприт в атаке на Умм-Хоше. Кроме того, в докладе утверждается, что правительственные силы Сирии якобы применили в Хан-Шейхуне нервно-паралитический газ зарин.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #мид рф #озхо
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