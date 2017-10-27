МИД РФ: Истерия США вокруг доклада ОЗХО по Сирии свидетельствует о двойных стандартах

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Москва, 27 октября. США нагнетают обстановку вокруг доклада по химатакам в Сирии, что свидетельствует о проявлении двойных стандартов на площадках Совета Безопасности ООН и Организации по запрещению химического оружия. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел России, опубликованном на сайте ведомства.

«Вывод один: по мере нагнетания США и их «единомышленниками» обстановки вокруг сирийского «химического досье», появляется все больше и больше наглядных свидетельств «двойных стандартов» в подходах к Сирии на площадках СБ ООН и ОЗХО», — говорится заявлении.

Накануне совместный механизм ООН и ОЗХО по расследованию случаев применения химического оружия в Сирии представил Совбезу ООН доклад по инцидентам с применением химоружия в Умм-Хоше 15-16 сентября 2016 года, а также в Хан-Шейхуне 4 апреля 2017 года.

Авторы доклада утверждают, что боевики террористической группировки «Исламское государство»1 (ИГИЛ1, запрещена в РФ) несут ответственность за применение газа иприт в атаке на Умм-Хоше. Кроме того, в докладе утверждается, что правительственные силы Сирии якобы применили в Хан-Шейхуне нервно-паралитический газ зарин.

1 Организация запрещена на территории РФ.