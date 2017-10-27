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Министр нефти Сирии: РФ получит приоритет при восстановлении инфраструктуры ТЭК
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    Министр нефти Сирии: РФ получит приоритет при восстановлении инфраструктуры ТЭК

    22:03  27 Октября 2017
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    Министр нефти Сирии: РФ получит приоритет при восстановлении инфраструктуры ТЭК

    Дамаск, 27 октября. При восстановлении инфраструктуры топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Сирии приоритет будет предоставлен дружественным странам, в первую очередь России. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем.

    По его словам, в ближайшее время правительство Сирии планирует начать восстановление топливно-энергетического комплекса. При этом Дамаску потребуется помощь в этом процессе, и приоритет предоставлен дружественным странам.

    «В первую очередь это российские друзья, потому что они в последний период оказали поддержку Сирии по всем направлениям, в том числе по политическому, экономическому и военному», — сказал Ганема в комментарии РИА Новости.

    Министр также добавил, что оживление топливно-энергетического комплекса окажет позитивное влияние на экономику Сирии.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #сирия #министр #ганем
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