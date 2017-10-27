Министр нефти Сирии: РФ получит приоритет при восстановлении инфраструктуры ТЭК

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Дамаск, 27 октября. При восстановлении инфраструктуры топливно-энергетического комплекса (ТЭК) Сирии приоритет будет предоставлен дружественным странам, в первую очередь России. Об этом заявил министр нефти и минеральных ресурсов Сирии Али Ганем.

По его словам, в ближайшее время правительство Сирии планирует начать восстановление топливно-энергетического комплекса. При этом Дамаску потребуется помощь в этом процессе, и приоритет предоставлен дружественным странам.

«В первую очередь это российские друзья, потому что они в последний период оказали поддержку Сирии по всем направлениям, в том числе по политическому, экономическому и военному», — сказал Ганема в комментарии РИА Новости.

Министр также добавил, что оживление топливно-энергетического комплекса окажет позитивное влияние на экономику Сирии.