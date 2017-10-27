Киселев посоветовал Венедиктову обратиться к психиатру

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Москва, 27 октября. Российский телеведущий Дмитрий Киселев посоветовал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову обратиться к психиатру после того, как тот заявил, что попросит Следственный комитет допросить журналистов ВГТРК.

Алексей Венедиктов высказался ранее, что некоторые сюжеты ВГТРК могли спровоцировать гражданина РФ и Израиля Бориса Грица напасть на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

«Я посоветовал бы Алексею Венедиктову обратиться не в Следственный комитет, а к психиатру, потому что у него налицо бред преследования – симптомы, как и у Бориса Грица», — заявил Киселев, его слова приводит РИА Новости.

Напомним, что 23 октября Гриц ворвался в редакцию и ударил ножом по горлу журналистку Фельгенгауэр. Женщину срочно госпитализировали и провели операцию. По словам задержанного нападавшего, сотрудница СМИ его «преследовала» с помощью телепатии. В Следственном комитете рассматривают психическую нестабильность Грица как единственную версию.