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Киселев посоветовал Венедиктову обратиться к психиатру
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    Киселев посоветовал Венедиктову обратиться к психиатру

    21:41  27 Октября 2017
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    Киселев посоветовал Венедиктову обратиться к психиатру

    Москва, 27 октября. Российский телеведущий Дмитрий Киселев посоветовал главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову обратиться к психиатру после того, как тот заявил, что попросит Следственный комитет допросить журналистов ВГТРК.

    Алексей Венедиктов высказался ранее, что некоторые сюжеты ВГТРК могли спровоцировать гражданина РФ и Израиля Бориса Грица напасть на журналистку Татьяну Фельгенгауэр.

    «Я посоветовал бы Алексею Венедиктову обратиться не в Следственный комитет, а к психиатру, потому что у него налицо бред преследования – симптомы, как и у Бориса Грица»,  — заявил Киселев, его слова приводит РИА Новости.

    Напомним, что 23 октября Гриц ворвался в редакцию и ударил ножом по горлу журналистку Фельгенгауэр. Женщину срочно госпитализировали и провели операцию. По словам задержанного нападавшего, сотрудница СМИ его «преследовала» с помощью телепатии. В Следственном комитете рассматривают психическую нестабильность Грица как единственную версию. 

    Автор: Ирина Селезнева
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