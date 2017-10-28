Сирия новости 28 октября 07.00: САА отразила наступление «Хайят Тахрир аш-Шам» в Эль-Кунейтре; СДС заняли еще один населенный пункт в Дейр эз-Зоре

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Сирия, 28 октября. САА отразила наступление «Хайят Тахрир аш-Шам» в Эль-Кунейтре; СДС заняли еще один населенный пункт в провинции Дейр эз-Зор; за время операции международной коалиции в Ракке погибло более 1200 мирных жителей. Об этом сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: уничтожили десятки боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» в Эль-Кунейтре.

«Исламское государство»: потеряло 6 боевиков в Дейр эз-Зоре.

«Хайят Тахрир аш-Шам»: потерял десятки боевиков в Эль-Кунейтре.

«Демократические силы Сирии» (СДС): заняли населенный пункт Альбельда в провинции Дейр эз-Зор.

ВС Турции: вынудили «Хайят Тахрир аш-Шам» передислоцироваться из приграничного района в провинции Идлиб.

Провинция Алеппо

По сообщению информационного агентства Aleppo 24, правительственные войска Сирии обстреляли позиции террористов в районе населенного пункта Зитан к юго-западу от города Алеппо.

Провинция Хомс

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AEJKhalil) один из источников, артиллерия САА обстреляла позиции боевиков в городе Тальбиса на севере провинции Хомс.

Провинция Дейр эз-Зор

По сообщению информационного агентства Al-Masdar News, САА вернула контроль над населенным пунктом Махкан, который располагается к югу от города Аль-Маядин на правом берегу Евфрата.

По информации нидерландского издания ANF, «Демократические силы Сирии» в результате боестолкновений с террористами «Исламского государства»1 установили контроль над населенным пунктом Альбельда, располагающегося в 44 километрах северо-западнее административного центра провинции. Отмечается, что в ходе боев было ликвидировано шесть боевиков ИГ1.

Войска Башара Асада вместе с союзными силами продвинулись в сторону города Абу-Кемаль от станции Т-2, сообщает в своем аккаунте в Twitter (@C_Military1) один из источников.

По информации источника в Telegram (@ Ebaa_Agency), развивая наступление по трассе Аль-Маядин — Абу-Кемаль САА может столкнуться с довольно значительной группировкой боевиков, которая по разным оценкам может доходить до полутора тысяч, за счет переброски имеющих у «Исламского государства» резервов в восточной Сирии.

Провинция Идлиб

Как сообщает источник в Telegram (@SRNN2011), из-за операции турецких войск и протурецких группировок вооруженной оппозиции террористический альянс «Джебхат ан-Нусры»1 «Хайят Тахрир аш-Шам» может передислоцироваться из приграничных районов на северо-западе Сирии в населенные пункты Идлиб, Серакеб, Маарет ан-Нуман, Хан-Шейхун, Абу-эд-Духур и Телль-Даман, подконтрольные боевикам. Как отмечает источник, это может сказаться на обстановке в районе населенных пунктов Скальбия, Итрия и Хама.

Напомним, операция турецких войск в Идлибе проходит согласно договоренностям, которые были достигнуты на шестом раунде переговоров в Астане. Цель операции — оттеснение боевиков «Хайят Тахрир аш-Шам» от сирийско-турецкой границы. Ранее президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил, что турецкая операция уже во многом подошла к своему завершающему этапу.

Провинция Ракка

По сообщению сирийского информагентства SANA, министр по международному развитию правительства Великобритании Прайти Пател призвала международное сообщество к «экстренным усилиям» по разминированию освобожденного силами международной коалиции, возглавляемой США, сирийского города Ракка. Кроме того, Великобритания обещала направить в жителям Ракки гуманитарную помощь: медикаменты, оборудование для госпиталей и передвижных операционных отделений, наборы для приготовления еды, одеяла, фильтры и специальные средства для очистки воды на общую сумму более 15 миллионов евро.

По информации, размещенной на интернет-сайте «Сирийской обсерватории по правам человека» (SOHR), квартирующейся в Великобритании, в результате действий «Демократических сил Сирии» и авиации международной коалиции США в Ракке было разрушено более 80 процентов городской инфраструктуры, и погибло более 1200 тысячи мирных жителей. Кроме этого, во всем городе в данный момент отсутствует вода и электроэнергия.

Как сообщает источник в Telegram (@SRNN2011), в следующие несколько дней власть в городе перейдет к гражданскому совету. Однако реальной доминирующей силой останутся «Демократические силы Сирии» и, в особенности, курдские «Отряды народной самообороны».

Провинция Хама

Как сообщает в своем аккаунте в Twitter (@AEJKhalil) один из источников, произошли боевые столкновения между террористами группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» и солдатами правительственных войск Сирии на северо-востоке провинции Хама. Боевики использовали для атаки «шахид-мобили».

Провинция Эль-Кунейтра

Иранское информагентство Fars сообщает, что боевики «Хайат Тахрир аш-Шам» атаковали позиции сирийской армии в районе населенного пункта Хазар, северо-восточнее административного центра провинции. Однако правительственным войскам удалось успешно отразить наступление и уничтожив при этом десятки террористов.

По сообщениям Telegram-канала @alnsrarmy, боевики Сирийской свободной армии могут предпринять попытку захвата населенных пунктов Хадер и Маджаль-Шамс, развив наступление из районов Беит-Джин и Джуббата-эль-Хашаб соответственно. По той же информации, боевики в этом районе снабжаются оружием и боеприпасами спецслужбами Израиля.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)